Tálibánci jednali s emisarem USA, žádají odklad voleb a vznik prozatímní vlády

Tálibán na jednání reprezentovali bývalý guvernér provincie Herát Chairulláh Chairchva a bývalý vojenský velitel Muhammad Fazl, napsala agentura s odkazem na anonymní tálibánské zdroje. Kandidátem na vedení prozatímní vlády by podle nich mohl být islámský učenec a bývalý prezidentský kandidát Abdul Satár Sirát, etnický Tádžik.

#Taliban hold talks with @realZalmayMK in Qatar: Taliban pressed 4 postponement of next year’s prez. elections/establishment of an interim government under a neutral leadership. Sattar Sirat, was suggested as a candidate to lead an interim administration. https://t.co/sYw7WPM0lk