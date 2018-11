Na korejské hranici se ozvaly výbuchy. KLDR zničila deset strážních stanovišť

Jihokorejský prezident Mun Če-in a severokorejský vůdce Kim Čong-un se na svém zářijovém summitu v Pchjongjangu dohodli, že do konce listopadu z desítky strážních stanovišť v demilitarizovaném pásmu odsunou vojáky, odstraní zbraně a následně stanoviště zničí.

Demilitarizované pásmo dlouhé 250 kilometrů rozděluje Korejský poloostrov od konce korejské války v roce 1953. Navzdory svému názvu ale zůstává jednou z nejpřísněji vojensky střežených hranic světa.

#NorthKorea blows up 10 guard posts to ease tensions with South https://t.co/yWXiVOKRMy pic.twitter.com/3qaYRje3DS