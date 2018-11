Pakt o migraci se nelíbí ani protinožcům. Austrálie ho odmítne, řekl premiér

Globální pakt o migraci má zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky, jeho cílem je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi. Dohoda se zabývá mimo jiné tím, proč lidé migrují, jak migranty chránit, jak je v nových zemích integrovat nebo jak umožnit jejich návrat domů.

Nezávazná dohoda schválená v červenci všemi zeměmi OSN kromě Spojených států má být přijata na prosincové ministerské schůzce v marockém městě Marrákeš.

"Globální pakt o migraci by ohrozil australské zájmy," uvedl Morrison v rozhovoru s 2GB Radio. "Nerozlišuje mezi těmi, kteří přijdou do Austrálie nelegálně, a těmi, kteří přijdou správným způsobem," doplnil.

Morrison you’re an unelected educated fool! Every time an election nears polis focus on politicizing migration Migrants are the backbone of the Aust economy From int students to skilled migrants, they build the foundation for the economic growth you proudly prarade. #morrison https://t.co/Oto3VWXUQq