Tálibán popřel podíl na úterním masakru v Kábulu, mrtvých je už 55

Sebevražedný atentátník si vybral za cíl shromáždění muslimských učenců, kteří se do Kábulu sjeli z celé země u příležitosti oslav narozenin muslimského proroka Mohameda. Shromáždění se konalo ve svatebním areálu Uranus a přítomna byla i veřejnost.

Od úterního večera se počet obětí zvýšil z 50 na 55. Agentura Reuters uvedla, že bilance pravděpodobně dále poroste, protože většina z 80 zraněných je ve velmi vážném stavu a bojuje s těžkými popáleninami a dalšími poraněními v kábulských nemocnicích o život.

#KabulBleeds again

An explosion has occurred inside a hall where people were commemorating Jeshne melad un Nabi. 40 people have been killed and 80 others are wounded in blast till now .#Kabul pic.twitter.com/ctWQByHOJx