Tádžický soud zatočil s šéfem islamistů: Za smrtící útok na cyklisty dostal doživotí

Do čtyř cyklistů z USA, Švýcarska a Nizozemska v červenci najel svým vozem řidič, který z místa činu ujel. Členové bandy pak na skupinu zaútočili i noži. Další tři cyklisté ze Švýcarska, Nizozemska a Francie byli zraněni. Incident se stal v lokalitě Sebiston, zhruba 80 kilometrů jihovýchodně od metropole Dušanbe.

Policie auto našla později nedaleko místa činu, nalezla v něm i nože a zakrvavené sekery. Při zátahu proti pachatelům bylo pět osob zastřeleno, Abdusamadov byl ale dopaden živý.

Podle agentury Avesta dnes soud mimo jiné poslal na 16 let do vězení dvě osoby, jež se na činu podílely. Dalších 11 lidí si za mřížemi odsedí od jednoho do půldruhého roku za zadržování informací o činu.

Inspirátorem útoku byl podle vyšetřovatelů aktivní člen v Tádžikistánu zakázané radikální Islámské strany obrody Nosirchudža Ubajdov, na něhož byl v roce 2015 vydán mezinárodní zatykač. Abdusamadov v letech 2014-2015 podstoupil teroristický výcvik v Íránu, tvrdí policie.

Skupina chtěla po útoku na západní cyklisty uprchnout do sousedního Afghánistánu, kde se chtěla připojit k extremistům.

K odpovědnosti za útok se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). O napojení pachatelů na IS však nejsou žádné důkazy.