Američan se vydal na ostrov za izolovanými domorodci, byl krutě zabit

Sedmadvacetiletý Američan John Allen Chau údajně velmi toužil setkat se se Sentinelci a vydal se minulý týden na jejich ostrov na výlet. Nejprve si najal rybářský člun, nedaleko ostrova Severní Sentinel pak přesedl na kánoi, na které 16. listopadu sám doplul k pobřeží.

Indická policie uvedla, že úřady zadržely sedm rybářů, kteří Američana nelegálně do blízkosti ostrova v pátek dopravili. Indická vláda označuje ostrov Severní Sentinel za chráněnou oblast a přístup tam zakazuje.

Rybáři policii řekli, že viděli, jak se na Američana na ostrově snesla sprška šípů vystřelených z luků. "Byl napaden šípy, ale pokračoval v chůzi. Sentinelci pak Američanovi uvázali kolem krku lano a vlekli ho po pláži. Rybáři se vyděsili a uprchli. Následujícího rána se ale vrátili a viděli, že tělo Američana leží na mořském pobřeží," řekl agentuře AFP nejmenovaný zdroj. Tělo zatím nebylo z místa odvezeno.

#Andaman: 27-year-old #American tourist #JohnAllenChau killed by protected Tribe in the #AndamanIslands; seven arrested https://t.co/l1uFapHDAC