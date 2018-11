Američan jel Sentinelce obrátit na křesťanství. Tušil svou smrt? Z posledních slov v deníku mrazí

Sentinelci, kteří na ostrově žijí, jsou jedni z posledních lidí ve světě nedotčených moderní civilizací. Praktikují život jako v době kamenné, živí se jako lovci a sběrači a brání se veškerým stykům s cizinci. Ti, kteří se přiblíží, bývají terčem útoků domorodého obyvatelstva,

Sedmadvacetiletý Američan John Allen Chau se na ostrov vydal i přesto, že indická vláda označuje Severní Sentinel za chráněnou oblast a přístup tam zakazuje. Nejprve si najal rybářský člun, nedaleko ostrova Severní Sentinel pak přesedl na kánoi, na které 15. listopadu sám doplul k pobřeží.

Chau family asks for the release of those who resposible for the death of #johnallenchau at the #santinelese #islands in #India.Claims to respect him and the family during this time.#Andaman #johnallenchau #santinelese #ThursdayThoughts@PMOIndia @BBCBreaking @TOIIndiaNews pic.twitter.com/T34YdECfrh