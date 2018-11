Na tržišti v Pákistánu udeřil sebevražedný atentátník. 25 mrtvých, desítky zraněných

K útoku, který se stal v kmenové oblasti Orakzáí u hranic s Afghánistánem, se zatím nikdo nepřihlásil

Okolnosti atentátu zatím nejsou jasné. Agentura Reuters uvedla, že útok spáchal sebevražedný atentátník, který vjel na motocyklu do davu lidí, kteří přišli na místní slavnosti a trh. Místo údajně navštěvují lidé z různých náboženských skupin.

#Pakistan bleeds again 💔



Strongly condemn the brutal attack in #Orakzai, in which morethan 25 innocent people lost their lives, praying for no more casualties — May Allah pak rest departed souls in eternal peace & strengthen bereaved families to bear the pain.#Orakzai pic.twitter.com/D1HFLt9yfC