U Nového Zélandu uvázlo 145 kulohlavců. Našel je turista, nebylo jim pomoci

"Pravděpodobnost, že by se ostatní kulohlavce podařilo dostat do vody, byla velice malá," řekl podle agentury AFP Ren Leppens z ministerstva, které má na Novém Zélandu na starosti ochranu životního prostředí a historického dědictví. Záchranu kytovců podle něj komplikovala jak izolovanost místa, tak nedostatek personálu a zhoršení stavu zvířat.

