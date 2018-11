Krutý konec amerického misionáře: Sentinelci jeho tělo možná narazí kůl, aby odstrašili vetřelce

Rybáři, kteří Američana nelegálně do blízkosti ostrova přivezli. policii řekli, že viděli, jak se na muže po připlutí na ostrov snesly šípy vystřelené z luků.

„Zaútočili na něj, ale on šel dál. Sentinelci pak Američanovi uvázali kolem krku lano a táhli ho po pláži. Rybáři se vyděsili a uprchli. Příštího rána se ale vrátili a viděli, že tělo Američana leží na pobřeží," řekl agentuře AFP nejmenovaný zdroj.

Jeho tělo i po čtrnácti dnech zůstává na ostrově a Indové už vzdali snahu o jeho převezení. Policie uvedla, že v sobotu ostrov pozorovala dalekohledem z lodi ve vzdálenosti asi 400 metrů od břehu. Podle BBC dokonce viděli domorodce ozbrojené luky a šípy u místa, kde bylo tělo Chaua naposledy spatřeno. „Koukali na nás a my na ně,“ popsal šéf policie Dependra Pathak. Loď nakonec odplula a k ostrovu se už nepřiblížila.

Podle úřadů, které se radily dokonce i antropology, je vyzvednutí ostatků „příliš riskantní“ - a to jak pro úředníky, tak i pro Sentinelce, kteří jsou připraveni ostrov bránit i silou.

Domorodci navíc s největší nemají nemají potřebnou imunitu a tak by je mohly ohrozit i běžné nemoci. „Riziko smrtelné epidemie chřipky, spalniček nebo jiných vnějších onemocnění je velmi reálné a zvyšuje se při každém kontaktu," varoval šéf organizace Survival International Stephen Corry.

Misionářova rodina už podle médií uvedla, že domorodcům vraždu Chaua odpouští. To ale bylo ještě předtím, než se objevila další závažná informace. Podle BBC by mohli domorodci tělo Američana napíchnout na bambusové hole. Tento „strašák“ by pak měl sloužit pro výstrahu ostatním. Stanice připomněla podobný případ z roku 2006, kdy izolovaný kmen zabil dva rybáře a jejich těla zmíněným způsobem „vystavil“.