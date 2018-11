Syrský uprchlík, který žil sedm měsíců na letišti, odletěl. Kde dostal azyl?

Tíživá situace Syřana získala mezinárodní pozornost poté, co začal zveřejňovat videa z mezinárodního letiště v Kuala Lumpuru. Rovněž čile komunikoval na sociálních sítích, na nichž popisoval svůj život v právním vakuu.

Rodák ze syrské Suvajdy se předtím pokoušel bez úspěchu získat azyl v Ekvádoru a Kambodži. Poslední dva měsíce strávil v detenčním zařízení pro imigranty. Kanadské charitativní organizace se mezitím snažily vyřešit jeho případ tak, aby mohl odjet do Kanady se statusem uprchlíka.

V pondělí pozdě večer dorazil do kanadského Vancouveru. Laurie Cooperová, dobrovolnice z kanadské charitativní organizace Canada Caring Society, uvedla, že je to "obrovská úleva" a že tomu pořád nemůže uvěřit. "Dokud jsem ho na letišti neobjala, pořád to nebyla skutečnost. Byla to opravdu dlouhá cesta s mnoha vzestupy a pády." Dodala, že "jeho kauza je typickým příkladem problémů, s nimiž se potýkají uprchlíci po celém světě".

Za Kuntara bojovala řada dalších organizací hájících lidská práva. On-line petici spuštěnou organizací Canadian Caring Society, která žádala kanadského ministra pro přistěhovalectví, aby byl Syřanovi umožněn vstup do země, podepsalo na 62.500 lidí.

Když v Sýrii v roce 2011 začala občanská válka, pracoval Kuntar v oblasti pojišťovnictví ve Spojených arabských emirátech (SAE). Protože nesplnil vojenskou povinnost, nemohl si tam prodloužit pas. Do Sýrie se bál vrátit ze strachu, že bude zatčen, takže zůstal nelegálně v SAE, kde byl ale roku 2016 zadržen.

Nový pas nakonec získal, ale byl deportován do Malajsie, což je jedna z mála zemí, která Syřanům umožňuje vstup bez víz. Kuntar dostal tříměsíční turistické vízum a po jeho vypršení se pokusil dostat se do Turecka, ale odmítli ho vpustit do letadla. Odcestoval do Kambodže, která ho však poslala zpět. Od té doby žil na letišti a živil se jídlem, které mu přenechával letištní personál.