Zkáza letu Lion Air, 189 mrtvých. Indonésie zveřejnila předběžnou zprávu k neštěstí

Letadlo společnosti Lion Air, které mířilo z indonéské metropole Jakarty do letoviska u ostrova Sumatra, havarovalo krátce po startu. Nehodu nikdo ze 189 lidí na palubě nepřežil.

Data from Lion Air jetliner that crashed into the Java Sea last month shows the pilots fought to save the plane almost from the moment it took off. #LionAir https://t.co/0RWWZCG76B