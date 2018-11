Konec války s Tálibánem? Afghánský prezident vytvořil cestovní mapu pro mírová jednání

— Autor: ČTK

Afghánský prezident Ašraf Ghaní dnes oznámil vytvoření dvanáctičlenného vyjednávacího týmu, který bude usilovat o uzavření mírové dohody, jež by ukončila občanskou válku v zemi. Na základě mírové dohody by podle prezidenta Ghaního mělo být islamistické hnutí Tálibán začleněno do demokratické společnosti, která bude respektovat práva žen. Po vystoupení Ghaního na Konferenci OSN o pomoci Afghánistánu v Ženevě o tom informovala agentura Reuters.