Záhada letu MH370: Moře vyplavilo nové trosky, pozůstalí chtějí obnovit pátrání

Předpokládá se, že se Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines zřítil v jižní části Indického oceánu západně od australského pobřeží, když se z neznámých důvodů odklonil od své trasy. Pátracím týmům se navzdory rozsáhlé mezinárodní operaci a následnému soukromému hledání v Indickém oceánu nepodařilo vrak letadla objevit.

Pouze na opačné straně Indického oceánu, na plážích ostrova Mauricius a na březích Tanzanie či francouzského ostrova Réunion, se našly trosky, u nichž se potvrdilo, že pocházejí ze zmizelého letounu.

Nové trosky, které jsou podle příbuzných pasažérů také z pohřešovaného letadla, nalezli rybáři ve třech různých lokalitách na africkém ostrově Madagaskar, uvedla Grace Nathanová, jejíž matka byla na palubě zmizelého letadla. Podle Nathanové byly údajné kusy letounu objeveny během soukromě financovaného pátrání. "Moře stále vyplavuje trosky, takže by mělo pátrání pokračovat," řekla právnička Nathanová.

Close-up of one of the pieces of debris handed over to #Malaysia's transport minister by relatives of passengers and crew on board flight #MH370. This piece still has a fragment of a label attached to it and has been identified as being part of a floor panel from a Boeing 777. pic.twitter.com/pCS3cLI7ED