Při americkém náletu v Afghánistánu zahynulo 23 civilistů. NATO svaluje vinu na Tálibán

"Tři další civilisté utrpěli zranění, když mezinárodní síly provedly letecký útok po pozemních střetech s Tálibánem," sdělila Asistenční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA), kterou cituje agentura Reuters. "Na základě předběžných informací jsou většina mrtvých ženy a děti. UNAMA prověřuje zprávy o úmrtí deseti dětí a osmi žen," dodala mise OSN.

Preliminary findings from UNAMA indicate that as many as 23 civilians were killed and three injured Tuesday in an airstrike in #Helmand province during operations conducted by pro-government forces against Taliban in the area.

