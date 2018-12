V Indii zatkli ženu, protože se vdala za 17letého mladíka. Udala ji tchyně

Proč lidé lžou? Psychologové tomu přišli na kloub, překvapivě to podporují

Třebaže věk pohlavní dospělosti stanovuje indické právo u obou pohlaví na 18 let, do manželství mohou muži vstoupit až v 21 letech. V tomto případě tedy policie ženu navíc obvinila také z porušení zákona, který zakazuje dětské sňatky. Indické ženy se mohou vdát od věku 18 let.

Podle zpravodajky BBC v Dillí se jedná o výjimečnou kauzu. Případy, kdy bývají zatýkáni mladí mužové, na něž podají stížnost rodiče nevěst mladších 18 let, jsou naopak časté, konstatovala.

Jinochova matka stížnost podala loni v prosinci. Ženu a její rodinu obvinila, že jejího syna unesly a k manželství jej přinutily. Muž se prý se svou budoucí ženou znal dva roky a ta vyhrožovala sebevraždou, pokud se s ní rozejde, vypověděla matka policii.

Obviněná žena požádala o propuštění na kauci. Tvrdí, že jejímu muži už 18 let bylo a že jejich svazek je konsenzuální, uvádějí indická média. Její choť má podle ní dvě sestry, staré 20 a 18 let, a proto není možné, aby mu bylo 17 let a osm měsíců.