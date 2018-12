Nejznámější hlasatelka v KLDR zřejmě dostane výpověď. Co provedla?

Ri Čchon-hi začala pracovat v severokorejské televizi KCTV v roce 1971 a v 80. letech se stala hlavní hlasatelkou. Proslula svým zvučným hlasem, kterým v průběhu let sdělovala zprávy o nových severokorejských jaderných a raketových zkouškách, i příležitostným jedovatým tónem, kterým dštila oheň a síru na západní země. Při oznamování smrti vůdců země Kim Ir-sena a Kim Čong-ila, dědečka a otce současného diktátora Kim Čong-una, nepokrytě plakala.

Časům jejích melodramatických vystoupení však zřejmě definitivně odzvonilo a "dáma v růžové", kterou diváci desítky let vídali na obrazovkách v růžovém tradičním korejském oděvu hanbok či v oblečení západního stylu stejné barvy, se v televizi už nějakou dobu neobjevila.

Státní televize KCTV podle britského listu prochází vlnou modernizace. Kromě vývoje aplikace pro online nakupování či streamovací platformy podobné internetové televizi Netflix chce veřejnosti představit i mladší a stylovější reportéry a lépe vybavené televizní studio.

"Hlavním heslem Kim Čong-unovy éry je držet krok s novou dobou a jejími trendy. Můžeme říci, že tato změna ve vedení se odráží také v televizní produkci," prohlásil Kang Tong-wan z univerzity v jihokorejské metropoli Soulu. "Severokorejští diváci mají větší příležitost sledovat televizní programy ze zahraničí a starý styl přednesu zpráv už u nich nemá přílišnou odezvu," dodal.

Podle britské televize ABC nová generace severokorejských televizních hlasatelů ustoupila od dosavadního autoritářského stylu předávání zpráv a přešla k modernějšímu, konverzačnímu tónu.

Mladý severokorejský vůdce, teprve třicátník, zastavil jaderné zkoušky a vydal se na cestu diplomacie. Během letošního roku se třikrát setkal s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a také s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Podle Kima KLDR již dosáhla statusu jaderné velmoci a nyní se chce soustředit na ekonomický rozvoj.

