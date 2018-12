Silné zemětřesení udeřilo u Nové Kaledonie, panovaly obavy z tsunami

Podle Pacifického střediska varování před cunami (PTWC) vycházely otřesy z hloubky deseti kilometrů. Zemětřesení udeřilo v 5:18 SEČ jihovýchodně od ostrovů Loyauté, které se nacházejí necelých 200 kilometrů od novokaledonské metropole Nouméa.

"Nebezpečné vlny cunami vyvolané tímto zemětřesením jsou možné do 1000 kilometrů od epicentra u pobřeží Vanuatu a Nové Kaledonie," uvedlo PTWC. Obyvatelé pobřežních oblastí ve východním cípu Nové Kaledonie byli z tohoto důvodu vyzváni, aby se přesunuli do vzdálenosti více než 300 metrů od břehu a, pokud možno, na místa s nadmořskou výškou větší než 12 metrů. V 8:20 SEČ bylo varování odvoláno.

The #tsunami threat from the 7.6 magnitude #earthquake southeast of the Loyalty Islands has now largely passed. Minor sea level fluctuations up to 0.3 m may continue over the next few hours. #PTWChttps://t.co/KjmvC2yZGe