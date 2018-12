Kim Čong-un má navštívit Soul, spekulují jihokorejská média

— Autor: ČTK

Jihokorejská média v posledních dnech čile spekulují o možné návštěvě severokorejského vůdce Kim Čong-una v jihokorejské metropoli Soulu. Podle několika jihokorejských listů by mohl Kim do Soulu zavítat ještě před koncem letošního roku. Od korejské války z let 1950-53 žádný vůdce KLDR v Jižní Koreji nebyl, napsala agentura AP.