Rohingové opět na útěku. S koncem monzunů se obnovila uprchlická vlna

Čluny s příslušníky barmského muslimského etnika Rohingů začaly v poslední době hromadně opouštět Barmu a sousední Bangladéš. Za poslední měsíc tam bylo na moři odchyceno šest člunů se stovkami běženců. V úterý dorazilo 20 mužů, pravděpodobně Rohingů, na vratkém člunu až do indonéské provincie Aceh na ostrově Sumatra. Minulý týden barmské námořnictvo zadrželo 38 uprchlíků, včetně dětí, mířících do Malajsie a umístilo je pak do barmských internačních táborů.

Počty Rohingů plavících se přes zrádné vody Andamanského moře a Bengálského zálivu do Thajska a Malajsie začínají dosahovat úrovně z roku 2015, kdy thajská vláda vyhlásila boj proti pašerákům.

Plavby většinou zcela ustávají během monzunového období, které trvá od června a kdy rozbouřené moře znemožňuje plout malým lodím. V říjnu se vody uklidní, což bývá signál pro vyplutí nové vlny člunů. Od loňského října zahynulo při těchto nebezpečných plavbách již přes 200 lidí.

Nárůst počtu těch, kteří se snaží uprchnout, podle deníku The Guardian ukazuje, že situace této muslimské menšiny v buddhistické Barmě je nadále zoufalá. Podle OSN Rohingové žijí v Barmě v podmínkách podobných jihoafrickému apartheidu.

Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) uvedl, že dříve mířila většina člunů z Barmy do Bangladéše. "Nyní jsou náznaky toho, že čluny míří do jiných destinací."

Obnovený uprchlický exodus komplikuje plánovaný návrat 700.000 rohingských uprchlíků žijících v Bangladéši zpět do Barmy. Napětí mezi většinovými buddhisty a muslimskými Rohingy minulý týden pokračovalo. V Arakanském státě buddhisté uspořádali demonstraci proti návratu Rohingů do země. Nelíbí se jim také možnost, že by Rohingové mohli dostat barmské občanství, které jim je v současnosti upíráno.