Bývalý arcibiskup Wilson vyhrál soud v pedofilním skandálu, může z vězení

Wilsona (68) uznal letos v květnu soud vinným, že kryl závažný trestný čin jiného člena církve. Šlo o kněze Jamese Fletchera, který děti zneužíval v 70. letech. Roku 2004 byl Fletcher usvědčen a odsouzen k osmiletému žaláři za zneužití. Zemřel ve vězení v roce 2006.

Wilson tvrdil, že o činech dotyčného kněze nevěděl, soud první instance ale uvěřil svědkovi, který tvrdil opak. Wilsonovi informaci o zneužívání ze strany Fletchera údajně svěřil při zpovědi.

