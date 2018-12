KLDR rozšiřuje raketová odpaliště, dokazují satelitní snímky. Trumpa to nezajímá?

Satelitní snímky ukazují pokračující aktivity na raketové základně Jongdžotong a v další lokalitě, které se nacházejí v hornatém vnitrozemí KLDR, řekli CNN na základě své analýzy satelitních snímků výzkumníci Middleburského ústavu mezinárodních studií v kalifornském Monterey.

Exclusive: New satellite images reveal activity at a previously unknown North Korean missile base, underscoring the divide with the US on denuclearization https://t.co/RqcWQvLK7J pic.twitter.com/uuuYIcaZA9

Zatímco raketová základna Jongdžotong je americké rozvědce dlouhodobě známá, existence nového zařízení nacházejícího se o pouhých 11 kilometrů dále byla odhalena teprve nyní. Podle amerických analytiků se na obou místech konaly v poslední době stavební práce a obě zařízení byla rozšiřována.

Umístění těchto raketových základen napovídá tomu, že by měly sloužit jako odpaliště pro nejnovější severokorejské rakety dlouhého doletu, včetně těch, které mohou nést jaderné hlavice, řekli CNN experti, kteří satelitní snímky analyzovali. Lokalita podle nich rovněž zahrnuje síť podzemních tunelů používaných pro uskladnění raket.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump se na červnovém summitu v Singapuru dohodli, že budou pracovat na "úplné denuklearizaci Korejského poloostrova" a Kim od té doby slíbil, že uzavře některá zařízení sloužící k testování raket. V květnu Severní Korea za přítomnosti zahraničních novinářů provedla operaci, při níž podle svých slov zlikvidovala své hlavní jaderné testovací středisko Pchunggje.

"Severní Korea nepřestává zbrojit," napsal na twitteru politolog Vipin Narang z Massachusettského technologického institutu (MIT). "Trump si tohoto vývoje musí být vědom. Ale nezajímá ho to. Kim předstírá odzbrojování a Trump předstírá, že mu to věří," dodal.

For me, it was this POTUS tweet in response to the Sanger NYT story on the CSIS missile operating bases that suggested he knows NK isn’t disarming and he simply doesn’t care that they are not— that’s not his goal.https://t.co/spUou055UX