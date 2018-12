Nové informace o letu MH370? Únosci vyskočili padákem, našel jsem trosky, hlásí inženýr

Profesor Martin Kristensen z Aarhauské univerzity v Dánsku, zveřejnil novou matematickou analýzu radarových a satelitních dat, na jejímž základě určil nejpravděpodobnější místo ztroskotání letu MH370. Zároveň přišel s hypotézou o tom, co se vlastně na palubě tenkrát odehrálo.

Vyšetřovatelé, kteří zmizení letadla před čtyřmi lety studovali, brzy zjistili, že někdo během letu záměrně vypnul všechny komunikační přístroje. Vedle údajů z pozemních radarů s omezeným dosahem, se tak mohli spolehnout pouze na monitorovací systémy motorů letadla, které každou hodinu automaticky komunikují se satelitem. Za pomoci těchto dat a po započtení možné rychlosti a kurzů, nakonec stanovili pravděpodobnou oblast pátrání.

Zjednodušeně řečeno, komunikace mezi satelitem a letadlem umožnila zjistit vzájemnou vzdálenost, která se po „promítnutí“ na zem zobrazila jako soustředné kruhy. Zároveň, díky fenomenu známému jako Dopplerův jev, byli výzkumníci schopni odhadnout možný směr letu na těchto kruzích. Tím se zúžila oblast pátrání, přestože stále zůstávala extrémně rozsáhlá.

Kristensen navrhl matematický model, který bere v úvahu všechny proměnné, a zkoumá případy, kde se prolínají. Podle zveřejněné studie byly výsledkem čtyři možné varianty, které však bylo možné dále zpřesnit. Jak informuje stránka News.com.au, dvě z těchto potenciálních oblastí se nacházejí na území Číny a Indie. Ty lze tedy ihned vyloučit, protože by letadlo zachytily pozemní radary. Do dnešní doby se navíc podařilo nalézt několik trosek prokazatelně patřících letu MH370, které byly vyplaveny Indickým oceánem. Třetí oblast odpovídá již propátranému území a podle Kistensena proto také ze seznamu vypadává.

„Naše nejslibnější řešení poukazuje na úplně jiné místo, které nejlépe odpovídá dostupným datům i očitým svědectvím,“ řekl autor studie. Oblast, ve které by podle něj měli vyšetřovatelé nově pátrat, se nachází jihovýchodně od australského Vánočního ostrova. „Pravděpodobnost, že se tam letadlo najde, je 90%“, řekl k nově vytyčenému území o rozsahu 3500 kilometrů čtverečních Kristensen.

K tomu, aby let MH370 na určené místo skutečně doletěl, by však musel jeho pilot provést zvláštní manévr. V Bengálském zálivu by muselo dojít k 180stupňovému obratu a stroj by dále musel pokračovat po téměř přímé trase podél pobřeží Indonésie.

To Kristensena dovedlo k stanovení značně divoké teorie o osudu letu. Podle něj byla tato trasa dopředu naplánována a ten, kdo byl za únos letadla zodpovědný, se záměrně snažil vyšetřovatelům následnou práci zkomplikovat. Kristensen tvrdí, že na základě všech zjištění, je „jediným možným vysvětlením, že chtěli přistát v Banda Acehu (Indonésie), nebo tam vyskočit z letadla padákem.“

Příbuzní obětí tlačí na malajské úřady, aby obnovily pátrání po osudu letu. Pokud by se Kristensenova analýza ukázala jako správná, možná by skutečně mohla nová pátrací mise objasnit poslední místo odpočinu pasažérů letu MH370.