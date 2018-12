K tažení proti Huawei a ZTE se připojí Japonsko. Čína podnikala kyberútoky?

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí vyjádřil ze zprávy obavy. Mluvčí japonského kabinetu ji odmítl komentovat, dodal ale, že jeho země úzce komunikuje se Spojenými státy v celé řadě témat, včetně kybernetické bezpečnosti. Podle zdrojů Reuters vláda nehodlá jména obou firem přímo zmínit, se změnou pravidel ale má přijít už v pondělí.

Společnost Huawei, která je po jihokorejském Samsungu druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě, již ztratila přístup na americký trh. Austrálie a Nový Zéland jí neumožnily podílet se na výstavbě bezdrátové sítě 5G. Huawei opakovaně zdůrazňuje, že Peking na ni nemá žádný vliv.

Washington nyní žádá vydání finanční ředitelky Huawei Meng Wan-čou, která byla v sobotu zatčena v Kanadě. Čínská média viní USA, že se snaží globální expanzi Huawei potlačit.

Arrest of #Huawei exec has nothing to do with a trade war with #China



It’s an action by federal prosecutors for alleged violations of law,not leverage in a trade dispute. And unlike China,she will have the presumption of innocence until proven otherwise https://t.co/lBNnCsfzvd