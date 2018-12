Peking si předvolal na kobereček velvyslance kvůli zadržení šéfky Huawei

Čínská diplomacie dnes americkému velvyslanci v Číně Terrymu Branstadovi tlumočila "silnou" nespokojenost Pekingu se zadržením finanční ředitelky čínské firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou. Ta byla minulý víkend vzata do vazby policií v kanadském Vancouveru, a to na žádost Spojených států. USA ji viní ze zatajení vazeb své firmy na společnost, která se pokusila navzdory sankcím prodávat vybavení do Íránu.