Dojde v roce 2019 na otevřený konflikt mezi Čínou a USA? Spouštěčem se může stát Tchaj-wan

— Autor: -tpr / EuroZprávy.cz

Čínský armádní představitel věří, že by v příštím roce mohlo dojít k výraznému nárůstu napětí v Jihočínském moři. Pokud by došlo k eskalaci, měla by podle něj Čína obsadit Tchaj-wan. Řekl to na sobotní výroční konferenci listu Global Times v Pekingu.