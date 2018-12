Austrálie uznala západní Jeruzalém za metropoli Izraele, Palestinci se bouří

Otázka Jeruzaléma je jedním z nejožehavějších bodů palestinsko-izraelského konfliktu. Zatímco Izrael považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město, Palestinci chtějí, aby se jeho převážně arabsky mluvící východní část stala hlavním městem budoucího palestinského státu.

Izraelské ministerstvo zahraničí, které nemá ministra a spadá přímo pod premiéra Benjamina Netanjahua, zveřejnilo pouze krátkou reakci na australský krok. Samotné uznání nijak nekomentovalo, rozhodnutí Canberry otevřít v Jeruzalémě úřad, který se bude zabývat obrannými a obchodními záležitostmi, označilo za "krok správným směrem". Izraelská diplomacie rovněž uvítala australský postoj "k sankcím proti Íránu a vytrvalou podporu, kterou Austrálie poskytuje Izraeli na půdě OSN i v boji s antisemitismem".

List The Times of Israel nicméně citoval nejmenovaný izraelský zdroj, podle kterého byl židovský stát australským rozhodnutí zklamán, protože uznání se týkalo jen západního Jeruzaléma. "Australské rozhodnutí nás zklamalo... Morrison došel jen na půl cesty. Je to krok správným směrem, ale čekali jsme víc," řekl tento zdroj.

Rozhodnutí ihned kritizovali Palestinci. Bývalý palestinský mírový vyjednávač a člen vedení Organizace pro osvobození Palestiny Saíb Irikát australský krok označil za "nezodpovědný". Irikát odmítl tvrzení, že rozhodnutí napomůže dvoustátnímu řešení. Canberra podle něj odmítá uznat Palestinu jako stát, hlasuje proti palestinskému právu na sebeurčení a nadále obchoduje s izraelskými osadami na okupovaném Západním břehu.

