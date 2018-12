Srílanský premiér rezignoval, chce tak ukončit vleklou politickou krizi

"Právě před členy strany podepsal (premiér) rezignační dopis," citovala agentura Reuters svůj stranický zdroj. Premiérův syn Namal Radžapaksa oznámil, že jeho otec promluví ještě dnes k národu.

To ensure stability of the nation, Former President @PresRajapaksa has decided to resign from the Premiership tomorrow after an address to the nation. The SLPP with Frm President, SLFP & others will now work to form a broader political coalition with President Sirisena.