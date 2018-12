Masakr v Afghánistánu: Při náletu na velitele Tálibánu zahynulo nejméně 20 civilistů

Novou operaci, jejímž cílem je zlikvidovat vysoké představitele Tálibánu, zahájila afghánská armáda na začátku měsíce. Afgháncům pomáhají američtí poradci a ze vzduchu rovněž americké letecké údery. Kvůli náletům se nicméně zvýšilo riziko civilních obětí, poznamenala agentura Reuters.

Podle jednoho z představitelů provincie Kunar zahynulo při posledním náletu osm žen a 12 dětí a dalších 15 civilistů utrpělo zranění. Guvernér provincie Kunar doplnil, že při operaci afghánských sil přišlo o život rovněž 38 bojovníků Tálibánu a teroristické sítě Al-Káida, včetně čtyř cizinců. Dalších 12 jich utrpělo zranění. Pokud jde o civilisty, přesný počet obětí neuvedl, dodal ale, že do oblasti byl vyslán speciální tým, který má zjistit podrobnosti.

25 #Afghan civilians killed in US/NATO/ANA air & ground attack on Chogam, Barghando & Sokano areas of Shegal #Kunar. #Taliban say casualty toll is '60 mostly women & childern killed by #ANA after taking out of their homes followed by air strike.' #KunarMassacre #Afghanistan pic.twitter.com/xTvKlub1Bb