Výbuch rozmetal restauraci v Sapporu, 42 zraněných +VIDEO

Výbuch se stal v dvoupodlažní restauraci ve městě Sapporo na jihu ostrova Hokkaidó. Podle agentury Kjódó a veřejnoprávní televize NHK exploze způsobila požár a zřícení sousedních budov. Na fotografiích na sociálních sítích jsou vidět trosky budovy restaurace v plamenech.

Massive explosion has ripped through a restaurant in #Sapporo, northern #Japan. Preliminary reports of at least 40 injuries. pic.twitter.com/eUKPpIkN0H