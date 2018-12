Novodobé koncentráky: Miliony muslimů jsou zavřeny v nápravných zařízeních, čekají na převýchovu

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Oblast Sin-ťiang ležící v severozápadním cípu Čínské lidové republiky je známá také jako Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang. Menšinoví Ujguři, kteří v regionu žijí, jsou vládnoucímu režimu v Pekingu trnem v oku. Patří mezi turkické národy a vyznávají islám, většinovému čínskému obyvatelstvu se tedy příliš nepodobají.

OSN a organizace, které se zabývají ochranou lidských práv varují, že je v současné době až jeden milion Ujgurů, ale i dalších příslušníků menšin, zadržován v internačních táborech. Čínská vláda existenci detenčních zařízení přiznává, tvrdí ale, že jsou v nich jen lidé, kteří spáchali různé méně závažné přečiny. V převýchovných táborech se podle úřadů mají napravit a své prohřešky odčinit prací. Podle deníku Independent navíc Peking tvrdí, že jsou v nich „vězni“ rádi.

„Ten rozsah je hrozivý. V nedávné historii Číny jsme neviděli nic podobného – že by bylo takové množství lidí zadržováno v podobných táborech,“ řekl pro The Independent Patrick Poon z čínské pobočky Amnesty International. „Myslím, že je legitimní upozornit na to, že jsou tyto tábory podobné válečným koncentračním táborům.“ Podle zpráv organizace jsou všichni zadržení nuceni navštěvovat povinné převýchovné přednášky a kurzy. Na těch mají v rámci indoktrinace zpívat politické písně, přísahat věrnost vládnoucí komunistické straně nebo odsuzovat islám. Některé starší zprávy hovořily o tom, že jsou muslimští věřící v rozporu se svou vírou nuceni jíst vepřové maso nebo pít alkohol.

Michelle Bacheletová, která zastává funkci vysoké komisařky OSN pro lidská práva, chce tyto zprávy prověřit. „Požádali jsme o přímý přístup do oblasti, abychom mohli zkontrolovat a ověřit znepokojující zprávy, které se k nám dostávají,“ řekla na tiskové konferenci v Ženevě.

Podle Sophie Richardsonové z Human Rights Watch je těžké získat aktuální informace. Státní úřady kontrolují, co novináři v oblasti dělají a lidé, kteří tábory prošli, se prý bojí o svých zkušenostech mluvit. „Čistě teoreticky se do oblasti novináři mohou dostat, ale v praxi jsou potom jejich možnosti velmi omezeny. Kontrola je velmi přísná a nadále se utužuje,“ řekla pro deník Independent.

Kritika čínské vlády ze strany mezinárodního společenství zatím není příliš výrazná, přestože v poslední době zaznívá častěji, jak ukazuje právě žádost OSN. „Kdyby jakákoliv jiná vláda zadržovala jeden milion muslimů, myslím, že bychom se dočkali debaty na půdě Rady bezpečnosti OSN nebo mezinárodního vyšetřování,“ říká Richardsonová.

Peking svoje jednání částečně ospravedlňuje bojem proti terorismu. Sin-ťiang je podle vládních vyjádření plný islámských radikálů a úřady pouze sledují proti-extrémistickou strategii, která má hrozbu pomoci eliminovat. V listopadu se v regionu například objevil milion Chanů, většinové etnické skupiny v Číně. Jejich úkolem bylo sledovat známky islamistického nebo protistátního chování Ujgurů, u kterých byli na týden ubytováni a informovat o tom úřady.