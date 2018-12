Hrozba války s KLDR je zpět. Jak by vypadal konflikt?

Pchjongjang kritizuje nové sankce, které Spojené státy uvalily na tři jeho vysoké představitele. Severokorejské ministerstvo zahraničí informovalo, že by další sankce a nátlak ze strany USA mohly nenávratně poškodit úsilí o denuklearizaci poloostrova. Experti nicméně zdůrazňují, že v tomto směru zatím nebylo dosaženo žádného výrazného pokroku. Na začátku prosince se naopak v médiích objevily satelitní fotky, které dokazují, že Kimův režim rozšiřuje a modernizuje své raketové kapacity.

Potenciální válka se Severní Koreou by byla katastrofální. Dennis Halpin z Americko - korejského institutu na univerzitě Johnse Hopkinse připomíná v článku pro web The National Interest, že severokorejská armáda možná vlastní až 20 jaderných bomb. Jiné odhady hovoří dokonce o 50 hlavicích. I bez použití těchto zbraní by však byl konflikt strašlivý a vyžádal si miliony mrtvých. Vedle konvenčních zbraní má totiž Kimova armáda k dispozici také chemické a pravděpodobně i biologické zbraně.

Armáda KLDR má ve svých řadách podle odhadů až 200 000 elitních vojáků vycvičených pro speciální operace. „Tyto jednotky jsou kdykoliv připraveny dostat se tunely do Jižní Koreje a rozpoutat chaos mezi civilním obyvatelstvem,“ píše Halpin. Podél demilitarizované zóny má pak Severní Korea rozmístěno možná až 12 000 kusů děl a dalších systémů dělostřelectva.

Odborníci se neshodují, zda by severokorejská armáda dokázala těmito konvenčními zbraněmi ohrozit jihokorejskou metropoli Soul. Podle některých disponuje pouze málo systémy, které by byly schopné dostřelit na vzdálenost 40 až 50 kilometrů. Stránka Vox.com naopak cituje odhady, podle kterých by město mohlo zasáhnout 10 000 projektilů a raket za minutu a zabít tak na 300 000 civilních obyvatel.

Panují také obavy, že by mohly být některé rakety využity jako nosiče chemických zbraní. Podle bílé knihy, kterou zveřejnila Jižní Korea v roce 2016, vyvíjí KLDR chemické zbraně od roku 1980 a v současné době jich má ve skladech 2500 až 5000 tun. Japonský premiér Abe již minulý rok řekl, že Severní Korea pravděpodobně dokáže vybavit své rakety sarinem. Vojenský historik Reid Kirby odhaduje, že by si útok sarinem na metropolitní oblast Soulu vyžádal až 2,5 milionů obětí. Atentát na Kim Čong- nama navíc potvrdil, že Severní Korea disponuje i bojovou látkou VX. Jihokorejský armádní dokument dále varuje před biologickými zbraněmi, které má mít Kimův režim také k dispozici.

Penzionovaný jihokorejský generál In-Bum Čun připomíná lidské kapacity severokorejské armády. Ta má ve svých řadách zhruba 1,2 milionů aktivních vojáků a několik dalších milionů tvoří rezervisté. Podle zmiňované bílé knihy, kterou vydala jihokorejská armáda, by Američané museli do Koreje v případě konfliktu vyslat až 690 000 vojáků. I střízlivější odhady však podle Vox.com počítají minimálně s 200 000 vojáky.

Pentagon v roce 2016 odhadoval, že by v případě války musel do země vyslat další 2000 letadel. Američané přitom počítají s tím, že jejich letiště a základny by byly napadeny mezi prvními. Washington také předpokládá severokorejský útok na základny v Japonsku a na Guamu. A někteří experti se obávají, že by KLDR mohla využít své jaderné zbraně již v rané fázi války. „Běžně se předpokládalo, že by Severní Korea použila jaderné zbraně pouze jako poslední možnost,“ říká Bruce Klingner, bývalý analytik CIA, který dnes pracuje pro think - tank Heritage Foundation. „Musíme se ale připravit na reálnou hrozbu, že by je Kim použil hned ze začátku konfliktu.“