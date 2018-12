Čínský drak se probudil a svět se ho začíná bát

Ze země, která před padesáti léty nedokázala uživit sebe sama, se stal světový gigant, který vyrábí téměř vše. Ze zboží a značek, které byly i na našem socialistickém pro svoji nespolehlivost a nekvalitu se za dvě desítky let staly prodejní trháky. Není větší firma, která by dnes v Říši středu nevyráběla. Z bývalých kopírovačů jejichž zkopírované výrobky byly k smíchu se Čína dostává pomalu na úroveň technického leadera a překvapivě čím dál tím více začíná patenty a duševní vlastnictví. Vtípky a legrace z Číny skončily.

Humor především přešel sousední státy. Ještě v 90. letech a prvních letech nového tisíciletí se zdálo, že Čína se bude snažit o mírovou koexistenci. Docházelo k oteplení chladných vztahů s Vietnamem, Indii, Jižní Koreou a především Japonskem. Pevninská Čína navázala vztahy s tchajwanskou Čínskou republikou. Ze Západu Evropy a USA jen tekly štědré investice. Dnes je situace diametrálně jiná.

Čína se dnes cítí natolik silná, že se pokouší vyřešit mnohé spory se sousedy třeba i silou. V první řadě je dnes ohrožen Tchaj-wan. Ostrovní stát, který se pokoušel dlouhé roky o korektní vztahy s Pekingem, se ocitá pod čím dál tím větším tlakem. Čínské námořnictvo v Tchajwanském průlivu čím dál tím více svoji nadřazenost a Peking se snaží na ostrov tlačit i ekonomicky a Tchaj-pej izolovat od světa. Tchajwanci se snaží čelit Pekingu programem investic do okolních zemí a snaží se vytvořit alianci proti němu.

Největší problémy s rozpínavostí Číny má Vietnam. Obě země mají spor nejen o pozemní hranice, ale především se vede spor o ostrovy v Jihočínském moři. Pod ním jsou nejen velké zásoby plynu a ropy, vede zde největší námořní trasa světa, ale především pokud ostrovy v Jihočínském moři ovládne jeden stát bude mít v dostřelu raket krátkého a středního doletu pobřeží toho druhého. Vietnam je také velkým obchodním konkurentem Pekingu a na jeho růst reaguje Čína podrážděně.

V jiné situaci jsou Filipíny, Jižní Korea a Japonsko. Filipíny se pokoušejí s Pekingem vyjít a čínských investic na ostrovním státě přibývá. Manila se pomalu dostává pod vliv Pekingu a opouští svou prozápadní orientaci. Naopak Tokio a Soul jsou sice vystaveny častým provokacím, ale přesto díky vojenské přítomnost USA v obou zemích je Peking poněkud obezřetnější. Především Japonsko nenechává nic náhodě a intenzivně zbrojí. Nakupuje dalších 100 stíhaček F-35 a přestavuje vrtulníkové lodě na letadlové.

Nejzajímavější vztah má ovšem Peking s Indií a Ruskem. S oběma státy má Peking pohraniční spory, které v minulosti přerostli v přestřelky. Zvláště ožehává je situace na čínsko-ruské hranici. Na ruské straně je panenská půda a malé osídlení, zatímco na čínské se tísní miliony lidí. Obě mocnosti jsou k Pekingu v tomto ohledu podezíravé. Na druhou stranu, co je spojuje je obchod a společné politické zájmy.

Pro Indii a Čínu je Západ, a především USA, největšími obchodními konkurenty. Naopak pro Rusko je Západ především vojenským a mocenským konkurentem. Obé Čína umě využívá. S Indií roste raketově obchod a z Ruska Čína získává nejmodernější vojenské technologie. Vedle toho se stala jeho obchodním partnerem číslo jedna. Přes Rusko naopak vede jedna z tratí nové hedvábné stezky. V letošním roce byl po ní poprvé vypraven vlak z Pekingu do Londýna, který dokázal urazit trasu za 18 dní. Čína tak obešla námořní trasy.

Přístup Evropy a USA k Číně se liší. Zatímco pro Evropu je zatím Čína stále výborný obchodní partner a pere se v ní o investice. Ba mnohá čínská firma investice nyní vrací do Evropy. To způsobuje v mnoha zemích obavy a například Německo již přepravuje zákony, které by omezovaly čínské investice do některých klíčových oborů. Naopak jiné jsou až překvapivě otevřené. Velká Británie tak například svěřila stavbu nové atomové elektrárně právě Číně.

Naopak Amerika již s Čínou vede zcela otevřenou obchodní válku. Snaha o omezení čínského exportu do USA a návrat amerických investic zpět do USA je jedním z leitmotivů programu prezidenta Donalda Trumpa. Nejsilnější ekonomika světa však sílu čínského draka podcenila. Export z Číny do USA do září letošního roku činil 225,71 miliard, což je rekord. A návrat investorů se také nekoná. I přes cla se výroba v USA nevyplatí tak jako v Číně.

Z čeho je však obava globální je čínská špionáž a nárůst čínské vojenské moci. Vloni Čína otevřela základnu v africké Džibuti a letos v Afghánistánu. Čínské námořnictvo předběhlo v počtu lodí USA a spustilo na vodu první letadlovou loď vlastní konstrukce. Do roku 2020 má následovat další. V hledáčku čínských špionů nejsou již jen průmyslová tajemství, ale i interní data vlád celého světa. Čínské technologické giganty jako ZTE nebo Huawei se ocitli na černé listině nejen v u nás, ale i v USA, Austrálii, Kanadě, Belgii nebo v Kanadě, ale i v Indii, a i v Rusku nařídili potichu úředníkům a státním zaměstnancům nepoužívat výrobky obou firem.

Jak tedy bude vypadat budoucnost Číny? Pokud se stane nic nepředvídatelného je nepochybné, že Čína se stane světovou ekonomickou mocností číslo jedna. Díky neuvěřitelnému technickému pokroku, který Říše středu nastartovala, vše napovídá tomu, že bude jedničkou i co se týká technologií. Jiný problém je však v tom, zda bude chtít hrát prim i ve světové politice a zda svět připustí, aby tuto roli Čína hrála. Její sílící moc vzbuzuje obavy i mezi spojenci a partnery. Může se tedy stát, že Čína bude ekonomicky nejsilnější, ale v politické izolaci. To, zda se Číně podaří své ambice a obavy světa z ní vybalancovat, ukáže až budoucnost.