Nejsmrtelnějšími australskými zvířaty nejsou hadi ani pavouci

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Koně a krávy zabíjejí více Australanů než žraloci, krokodýli, hadi a pavouci dohromady. Vyplývá to z údajů Australského statistického úřadu (ABS), o kterých informoval zpravodajský server The New Daily.