Japonsko hodlá zbrojit, plán schválen. Chce "neviditelné" stíhačky F-35 a letadlovou loď

Na základě obranné koncepce na příštích deset let Japonsko plánuje nákup 147 amerických stíhaček F-35, mezi nimiž má být i 45 letounů typu F-35B, které jsou na krátké dráze schopné kolmého startu i přistání. Cena jedné stíhačky F35B se podle agentury AP pohybuje kolem 90 milionů dolarů. Stroje ve výzbroji japonské armády nahradí dosavadní stíhačky F-15.

Letouny F35 by měly být rozmístěny mimo jiné na japonských ostrovech na okraji Východočínského moře, kde Čína vede teritoriální spory s řadou asijských zemí, včetně Japonska. Peking dnes nové japonské obranné plány odsoudil. "Tyto kroky nepřispívají ke zlepšování vztahů mezi Čínou a Japonskem ani k regionální stabilitě a míru," uvedla mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing na tiskové konferenci.

Obranná koncepce Japonska na následujících deset let dále počítá s přestavbou dvou stávajících velkých japonských vrtulníkových lodí Izumo a Kaga na letadlové lodě, které budou schopné nést stíhačky F-35B.

Obě zmíněná plavidla třídy Izumo o délce 248 metrů se velikostí vyrovnají jakýmkoli japonským letadlovým lodím z druhé světové války, podotýká agentura Reuters. U lodí ale bude nutná úprava paluby tak, aby snesla vysokou teplotu plynů z trysek kolmo startujících stíhaček F-35B a aby mohla být opatřena rampou, která letadlům s krátkou vzletovou dráhou (STOL) pomáhá při startu.

$245bn funding target in #Japan's 2019-23 Mid-Term Defence Program would require growth of 3.5% a year. The last time Japanese defence spending grew at that rate was 1991. The budget has grown by 0.8% in each of the last four years.