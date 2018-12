Odveta pokračuje? Čína zatkla už třetího Kanaďana

Mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing na dnešní tiskové konferenci prohlásila, že o zatčení dalšího Kanaďana neví. Čínské úřady ale často o podobných událostech informují se zpožděním.

Kanadské ministerstvo zahraničí žádné podrobnosti o dalším zadržovaném Kanaďanovi v Číně neuvedlo, ani tento incident nespojilo s dřívějším zatčením Meng Wan-čou v Kanadě.

Čína minulý týden potvrdila, že zadržuje dva kanadské občany, podnikatele Michaela Spavora a bývalého diplomata Michaela Kovriga, pro podezření z aktivit ohrožujících národní bezpečnost.

The “endangering state security” issue isn’t clear, but enables Procuratorate to hold #Kovrig under RSDL for six months, or to bail for up to 12 months, while investigations continue. This is #before formal arrest by Procuratorate.



Relevant articles: PRC Criminal Procedure Law pic.twitter.com/ZcFuNCfwNO