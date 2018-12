USA budou dodávat pomoc do KLDR? Diplomat Biegun oznámil přehodnocení pravidel

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Washington vydal zákaz cestování do Severní Koreje pro své občany krátce po loňské smrti amerického studenta Otta Warmbiera, který byl v KLDR zatčen za krádež propagačního plakátu z hotelu. Do vlasti se vrátil po 17 měsících v kómatu s těžce poškozeným mozkem a za několik dní zemřel. Američané mohou do KLDR cestovat pouze v případě, že jejich návštěva KLDR je v národním zájmu USA, případně jde-li o novináře cestující za reportážemi či o představitele Červeného kříže, píše CNN.

Biegun dnes připustil, že zákaz cestování většiny amerických občanů do KLDR - kvůli kterému musejí američtí humanitární pracovníci před cestou do Severní Koreje žádat ministerstvo zahraničí o zvláštní povolení - mohl mít dopad na dodávky humanitární pomoci. Zákaz cestování Američanů do KLDR bude počátkem příštího roku předmětem diskusí, slíbil Biegun.

zdroj: YouTube

Podle amerického zmocněnce stojí za ochotou amerických úřadů přehodnotit zákaz cestování vstřícný severokorejský postoj v případu Američana, který v říjnu nelegálně vstoupil na severokorejské území a bez dlouhého zadržování byl následně vyhoštěn do své vlasti. "KLDR řešila případ amerického občana rychle a uvážlivě, což zvýšilo důvěru amerických úřadů ohledně bezpečnosti Američanů cestujících do KLDR," prohlásil Biegun.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se letos vydal na cestu diplomacie a v červnu v Singapuru se při historickém summitu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem zavázal k jadernému odzbrojení. Práce na denuklearizaci ale od té doby příliš nepokročila. Biegun bude v nadcházejících dnech jednat o harmonogramu rozhovorů o jaderném odzbrojení KLDR, uvedl nejmenovaný zdroj v Soulu. Ve čtvrtek ho čeká setkání s jeho jihokorejským protějškem a v pátek se sejde s jihokorejským ministrem pro sjednocení.

Severní Korea kvůli svým jaderným a raketovým zbrojním programům čelí sankcím, které na ni uvalila RB OSN i některé jednotlivé země, včetně Spojených států. Washington v uplynulém roce opakovaně naléhal na ostatní země, aby sankce bezvýhradně dodržovaly. To mělo za následek, že i dodávky humanitární pomoci Severní Koreji se v letošním roce prakticky zastavily, napsala agentura Reuters.

Mezinárodní sankce sice humanitární činnost v KLDR nezakazují, omezují ale například bankovní transakce s Pchjongjangem a dopravu zboží do KLDR, které jsou pro dodávky humanitární pomoci potřeba. "Počátkem příštího roku budu jednat s americkými humanitárními organizacemi o tom, jak lépe zajistit dodávky pomoci," řekl dnes rovněž Biegun v Soulu novinářům. Spojené státy podle něj ve spolupráci s OSN zváží, jakým způsobem udělovat výjimky ze sankcí s cílem co nejefektivnějšího zajištění humanitární pomoci KLDR.