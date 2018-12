Čínu pobouřil nový americký zákon o Tibetu: Cizí vměšování nepřipustíme

Zákon o recipročním přístupu do Tibetu, který minulý týden podpořili demokratičtí i republikánští zákonodárci, podepsal americký prezident Donald Trump ve středu.

"Čínská vláda se snaží zakrýt svou pokračující destrukci kultury, jazyka a náboženství Tibeťanů před mezinárodním společenstvím, včetně vládních představitelů či novinářů, zatímco jejich vlastní činitelé a občané si užívají neomezeného přístupu do Spojených států," zdůvodnil potřebu zákona republikánský kongresman Randy Hultgren.

Čínské ministerstvo zahraničí vzkázalo, že nový americký zákon poškodí vzájemné vztahy. "Pokud USA uvedou tento zákon do praxe, vážně to poškodí čínsko-americké vztahy a spolupráci na důležitých tématech mezi oběma zeměmi."

Všichni cizinci potřebují pro vstup do Tibetu zvláštní povolení, které je vydáváno především turistům na přísně monitorovaných zájezdech. Diplomaté a novináři ho získávají jen velice zřídka. Podle deníku The Global Times vlastněného čínským státem od roku 2015 navštívilo Tibet na 40.000 Američanů, včetně kongresmanů a senátorů. Obvinění proti Číně jsou podle něj proto naprosto nepodložená a zcela nepřijatelná.

Čína odlehlý horský region vojensky obsadila v roce 1950, akci sama nazývá mírovým osvobozením. Od té doby nad ním udržuje kontrolu.

#PictorialHistoryofTibet

His Holiness the @DalaiLama's first press conference in #India in Mussorie on June 20, 1959 formally repudiating the 17 Point Agreement which was signed under duress in Beijing on May 23, 1951. (Photo courtesy: OHHDL) #Tibet #History pic.twitter.com/uyQ6lYFuPw