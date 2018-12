Útok hackerů APT10? Stopy vedou do Číny, ta obvinění Západu striktně odmítá

Čínské ministerstvo zahraničí reagovalo na čtvrteční informaci o varování západních vlád, že skupina hackerů známá jako APT10, která má na svědomí útoky na firmy a instituce v řadě zemí, působí pod záštitou čínské vlády. Kyberzločinci údajně útočili v Evropě, USA či Asii s cílem získat duševní vlastnictví a citlivé obchodní informace.

"Vyzýváme americkou stranu, aby okamžitě korigovala své chybné kroky a ustopila od svých nactiutrhačných pomluv souvisejících s internetovou bezpečností," uvedlo podle Reuters čínské ministerstvo.

Americké ministerstvo energetiky sdělilo, že útoky APT10 trvají přinejmenším od roku 2014 a za tu dobu hackeři ukradli citlivé informace nejméně ve 12 zemích. Čtvrteční společné prohlášení je podle médií snahou o koordinovaný tlak vůči Číně z více než desítky států včetně Německa, Kanady, či Japonska.

As Sector Specific Agency for the energy sector, @ENERGY is

committed to working with our government and industry partners to address

aggressive cybersecurity threats and keep our critical energy infrastructure

safe and secure. https://t.co/Ph4pwhkO3T https://t.co/vZmpLH17zr