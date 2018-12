Co bude po rezignaci Mattise? Trumpa držel na uzdě. Spojenci v Asii a Tichomoří trnou hrůzou

Region, který zahrnuje pevné spojence Spojených států Japonsko, Jižní Koreu a Austrálii, je domovem některých celosvětově významných ohnisek nestability. Obavy tam vyvolává především vysoce napjatá situace na Korejském poloostrově a militarizace Jihočínského moře.

Mattis, který pečoval o tradiční americká spojenectví, řekl, že odchází kvůli neshodám s prezidentem Trumpem ohledně zahraniční politiky. Jednou z nich bylo překvapivé Trumpovo rozhodnutí, oznámené tento týden, stáhnout americké vojáky ze Sýrie a zřejmě i zahájení odchodu části amerických jednotek z Afghánistánu.

"Obecně byl považován za jednoho z dospělých členů Trumpovy administrativy," řekl australský senátor Jim Molan novinám The Australian. Uvedl také, že jeho odchod je znepokojivý, protože se tím rozhodování Spojených států stane ještě "mnohem více nepředvídatelné.

