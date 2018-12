Děsivé video: Cunami přišla bez varování, za deset minut bylo po všem

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Záchranáři zamířili do místa Tanjung Lesung a Panimbangu, které leží v nejzápadnější provincii Banten na ostrově Jáva. "Přijeli dobrovolníci, aby pomohli zachraňovat," řekl čtyřicetiletý Edi z Tanjung Lesungu. Podle něj cunami trvala deset minut a jeho nesla po celou dobu, dokud neopadla. Edi vyvázl pouze se zraněním.

Zranění jsou sváženi do zdravotního střediska do Panimbangu. Zatím je jich tam asi 60 a mnozí mají zlomeniny, odřeniny a také dýchací potíže. Zaregistrováno tam bylo deset mrtvých a podle zdravotníka Iwana to byli všichni turisté z Tanjung Lesungu.

Bantenský úřad pro katastrofy sdělil, že cunami v oblasti udeřila na pěti plážích, a to Tanjung Lesung, Sumur, Teluk Lada, Panimbang a Carita. Televizní snímky z Carity zachytily množství trosek, plátů střešní krytiny a kusů dřeva. Vidět je mnoho popadaných stromů a zem pokrytou troskami.

"Přijeli jsme na dovolenou v devět hodin večer a náhle se přivalila voda. Všechno zčernalo, nefunguje elektřina. Venku panuje zmatek, nedá se vyjet na silnici," citovala agentura AFP patnáctiletého Muhammada Bintanga, který je na Caritě.

Tsunami v Indonésii (1:10) | zdroj: YouTube

Na druhé straně Sundského průlivu, na Sumatře, se záchranářská činnost soustředila do Bandarlampungu a přeživší se tam uchýlili do úřadu guvernéra. Mnozí si s sebou přinesli ošacení i lehátka, úřad lidi vyzval, aby sledovali pokyny. "Nevěřte snadno informaci, že město postihne cunami, ale občané by měli být pozorní a opatrní, pokud vlna udeří znovu," řekl tajemník úřadu guvernéra v Lampungu. Podle tamního úřadu pro katastrofy jsou v oblasti čtyři silně postižená místa - Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo a Katibung. Právě tam se soustředí pátrání po případných přeživších.

Třiadvacetiletý Lutfi Al Rasyid prchal před vodou v Lampungu. "Nemohl jsem nastartovat motorku, tak jsem běžel. Modlil jsme se a utíkal, jak jsem nejrychleji mohl," řekl.

Podle indonéské geofyzikální agentury zřejmě cunami způsobil výbuch sopky Krakatoa, po němž následoval podmořský sesuv půdy. Sopka vybuchla 24 minut před úderem cunami. Mluvčí úřadu pro řešení katastrof Sutopo Purwo Nugroho sdělil, že je možné, že se na cunami podílel i nezvykle vysoký příliv, jaký způsobuje úplněk Měsíce.

Podle státních úřadů cunami nepřežilo 168 lidí, zraněno je na 750 lidí a dalších 30 se pohřešuje. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi oběťmi byli čeští občané.