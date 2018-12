Indonésie nakoupí další detektory tsunami, smrtící vlny hrozí až do středy

Tsunami udeřila v sobotu večer místního času na pobřeží z obou stran Sundského průlivu, který leží mezi ostrovy Jáva a Sumatra. Nejhůře byl postižen západ ostrova Jáva, kde se stále pohřešují desítky lidí. Příčinou tsunami byl podle indonéské geofyzikální agentury zřejmě výbuch sopky, a právě proto nebyli obyvatelé včas varováni.

"Obvykle vlnám tsunami předchází zemětřesení, a proto nyní místní obyvatelé nebyli varováni, aby mohli včas uniknout," řekl prezident. Zároveň přiznal, že předvídat sobotní tsunami bylo nad schopnosti místních úřadů. Proto prezident nyní nařídil Meterologické, klimatické a geologické agentuře (BMKG), aby příslušná zařízení nakoupila.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO