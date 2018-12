Pákistánský expremiér Šaríf dostal další trest, před soudem propuklo násilí

Před vynesením verdiktu, proti němuž se lze odvolat, se před budovou soudu střetli expremiérovi příznivci s policií.

Šaríf, který byl premiérem do loňského července, byl už letos v červenci odsouzen k deseti letům vězení za korupci v souvislosti s nákupem luxusních bytů v Londýně. V této kauze vinu odmítl, kauza je podle něj politicky motivovaná. Už v létě byl Šaríf zatčen, v září ho ale soudce pustil z vazby na kauci.

