Islamisté vtrhli do vládní budovy v Kábulu. Rozpoutali teror, nejméně 30 mrtvých

Mluvčí afghánského ministerstva vnitra Nasrat Rahímí agentuře DPA řekl, že o život přišli tři útočníci, zabit byl jeden policista a nejméně 26 civilistů. Šestnáct civilistů údajně utrpělo zranění a zraněn je jeden policista. Agentura AP informuje o 25 mrtvých a 20 zraněných.

Bomba explodovala před ministerstvem veřejných prací, útočníci následně obsadili sousední budovou ministerstva práce a sociálních věcí a odtud ostřelovali sousední vládní budovy.

The sound of gunfire in #Kabul earlier today. Unofficial reports that between 24 and 27 people were killed and more then 50 injured #Afghanistan pic.twitter.com/QxAAmc30TZ