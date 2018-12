Masakr v Kábulu má 43 obětí. Bitva trvala sedm hodin, islamisté drželi stovky rukojmí

Byl to tak jeden z nejkrvavějších atentátů v hlavním městě Afghánistánu od začátku roku. Přichází poté, co se začala šířit oficiálně nepotvrzená informace, že ze země se chystá stáhnout polovina z tam přítomných 14.000 amerických vojáků.

Ozbrojenci v pondělí napadli komplex budov, kde sídlí afghánské ministerstvo veřejných prací a ministerstvo práce a sociálních věcí. Zhruba sedm hodin v nich drželi asi 350 rukojmí. Většina mrtvých jsou civilisté a k útoku se zatím nikdo nepřihlásil, uvedla agentura AFP.

At least 43 people were killed, and 10 others were wounded after a group of attackers stormed a government building in #Kabul on Monday, spokesman for Ministry of Public Health, Wahid Majrooh confirmed. #Afghanistan

TOLOnews pic.twitter.com/18dIS95koj