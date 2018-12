Indonésie hlásí 429 obětí tsunami, pohřešované hledají drony. Nové záběry devastující vlny

Vlna udeřila v sobotu večer místního času na pobřeží z obou stran Sundského průlivu, který leží mezi ostrovy Jáva a Sumatra. Nejhůře byl postižen západ ostrova Jáva.

Za příčinu tsunami je považován výbuch místní sopky Krakatoa, po němž následoval podmořský sesuv půdy.

This picture explains how the Indonesia volcanic tsunami was generated. Many volcanic eruptions cannot generate tsunami. The Krakatoa volcanic mass should have been very large; probably a volume of a few kilometers cubed #IndonesiaTsunami #Krakatoa #Tsunami #Indonesia pic.twitter.com/lQCx3yrAgg