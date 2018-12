Ozbrojenec unesl autobus a vjel do davu. Osm mrtvých, mnoho zraněných

Podle čínské televize CCTV je podezřelým 48letý muž s příjmením Čchiou, který pochází z oblasti Lung-jenu a je podle všeho nezaměstnaný. Policie zadrženého zatím neidentifikovala a oznámila pouze, že případ vyšetřuje.

Motiv činu není znám, podle televize CCTV se ale Čchiou krátce před útokem dostal do sporu s místními představiteli ohledně péče pro svého otce. Následně usmrtil jednoho člověka a naskočil do autobusu, kde nožem ohrožoval řidiče a zmocnil se vozidla.

A man hijacked a bus and drove it into a crowd in China’s #Longyan, killing five people and injuring 21. This footage shot on the scene shows police officers pouncing on the alleged hijacker.pic.twitter.com/DYlOY2mpPz