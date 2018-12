Ozbrojenec unesl autobus a vjel do davu. Pět mrtvých, mnoho zraněných

Totožnost útočníka ani motiv zatím nejsou známy. Není ani jasné, kolik obětí je mezi cestujícími autobusu a kolik mezi zasaženými chodci. Policie oznámila, že případ vyšetřuje.

Na internetu se objevil videozáznam, na němž je vidět policisty, jak přemáhají útočníka.

A man hijacked a bus and drove it into a crowd in China’s #Longyan, killing five people and injuring 21. This footage shot on the scene shows police officers pouncing on the alleged hijacker.pic.twitter.com/DYlOY2mpPz