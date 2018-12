Japonsko opouští velrybářskou komisi, chce obnovit komerční lov. Svět je pobouřen

Spekulace o japonském odchodu z IWC se v médiích objevily už minulý týden. Mezinárodní komise v roce 1986 kvůli tenčícím se stavům velryb uvalila na jejich komerční lov moratorium. Japonsko v následujícím roce přešlo na "lov pro vědecký výzkum", avšak opakovaně uvádělo, že jeho cílem je obnovení lovu komerčního. Podle Tokia se stavy velryb zvýšily natolik, že to je možné, IWC ale žádosti Japonců odmítá. Naposledy tak učinila při svém zasedání v září.

"Od července 2019, poté, co vystoupení (z IWC) nabude 30. června platnost, bude Japonsko provádět komerční velrybářství v rámci svých teritoriálních vod a své výlučné ekonomické zóny a přestane odchytávat velryby v Antarktickém oceánu," citoval Reuters z prohlášení vládního tajemníka Sugy.

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v roce 2014 rozhodl, že by Japonsko mělo zastavit velrybářskou činnost ve vodách u Antarktidy, protože vyhodnotil, že Japonci kytovce nechytají kvůli výzkumu. Asijská země se ale po roční přestávce k lovu v této oblasti vrátila, přičemž vláda omezila jeho rozsah na 333 tamních velryb ročně.

#ICYMI humans are decimating life in the #oceans. A number of #whales are currently listed as endangered including the right whale, bowhead whale, blue whale, fin whale, sei whale, humpback whale and sperm whale. The north Atlantic right whale hovers on the brink of #extinction. https://t.co/fB8c86CKWp