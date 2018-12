V Číně soudí známého obhájce lidských práv. Konec roku byl vybrán záměrně

Wang Čchüan-čang je poslední ze skupiny přibližně dvou stovek obránců lidských práv zatčených v červenci 2015, který dosud nebyl ani souzen, ani propuštěn na svobodu. Úřady sdělily datum soudu jeho manželce před Vánocemi.

Dvaačtyřicetiletý advokát hájil politické aktivisty, členy zakázaného duchovního hnutí Fa-lun-kung a rolníky, kterým vyvlastnili půdu. Oficiálně byl obviněn z podvracení v lednu 2016.

BREAKING: Indictment of #WangQuanhang on subverting state power - prosecution rests on 3 points; a) establishing an NGO with me, in Hong Kong, holding trainings for lawyers, b) his involvement in #Jiansanjiang case, and c) legal representation for 3 #FalunGong members. pic.twitter.com/vHM3VVTph5